İzmir'de kayınpederini öldüren damat tutuklandı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:26

İzmir'in Foça ilçesinde Küçükdeniz sahilinde 10 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Serhat Küçük (42), kayınpederi Mehmet Arslandal'ın (66) sahibi olduğu gezi teknesine geldi. Burada, para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Küçük, yanında getirdiği tabancayı kayınpederine doğrultup, ateşledi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Arslandal'ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.