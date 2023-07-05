Karabük'te 'damat' cinayeti: Kayınpederi tarafından katledildi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 08:10

Güncelleme: 05.07.2023 - 08:10

Aralarında daha önce yaşanan bir husumet sonrası kayınpederinin evini kundaklayarak yakan ve ayrıca aracına zarar verdiği gerekçesiyle 6 Haziran’da tutuklanan Ümit Yarbaşı, geçen perşembe günü görülen mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Serbest kaldıktan sonra kayınpederini tehdit ettiği iddia edilen Yarbaşı, ağabeyi Önder Yarbaşı ile birlikte akşam saatlerinde yeniden kayınpederinin evinin önüne gitti.

Burada damadının evin etrafında gezdiğini gören Nail Y. (53), kendisine zarar vereceğini düşünerek damadı Ümit Yarbaşı ve abisi Önder Yarbaşı’ya evinin 2. katındaki balkonundan tüfekle ateş açtı.

Vücutlarına isabet eden saçmalar sonrası kanlar içinde kalan Ümit ve Önder Yarbaşı çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücuduna isabet eden saçmalar sonrası ağır yaralanan Ümit Yarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"GÜNDÜZ SAVCILIĞA GİDİP CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ"

Yaşanan olay sonrası polise teslim olan ve gözaltına alınan kayınpeder Nail Y.’nin ise olay günü savcılığa giderek damadının kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığından evinden dışarı çıkmaya korktuğunu, hatta evinin etrafına güvenlik kamerası koydurduğunu belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.