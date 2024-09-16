Damperi açık kamyon KGYS direğini devirdi: Trafik tek taraflı ulaşıma kapatıldı

Bingöl’de damperi açık unutulan kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğini devirdi.

Damperi açık kamyon KGYS direğini devirdi: Trafik tek taraflı ulaşıma kapatıldı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:05

Bingöl-Muş kara yolu Kervansaray Kavşağı’nda, damperi açık seyir halinde olan 42 ETZ 25 plakalı kamyon KGYS direğini devirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Direğin kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açıldı.


Etiketler: #Bingöl

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