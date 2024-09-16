Damperi açık kamyon KGYS direğini devirdi: Trafik tek taraflı ulaşıma kapatıldı
Bingöl’de damperi açık unutulan kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğini devirdi.
Bingöl-Muş kara yolu Kervansaray Kavşağı’nda, damperi açık seyir halinde olan 42 ETZ 25 plakalı kamyon KGYS direğini devirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Direğin kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: #Bingöl
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