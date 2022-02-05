Danıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için çıkarılan kararın yürütmesini durdurdu
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için çıkartılan 1700 sayılı ilke kararının yürütmesini durdurduğunu açıklayarak, “Kaçak Saray tahliye edilsin, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınsın” dedi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği'ne kurulan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için çıkartılan 1700 sayılı ilke kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı.
"KAÇAK SARAY TAHLİYE EDİLSİN, ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE TAŞINSIN"
Candan’ın yazılı açıklaması şöyle:
- Kaçak Saray tahliye edilsin, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınsın. 1700 sayılı ilke kararına göre doğal ve SİT alanlarında resmi kurum yapmak serbesti. Bu karar AOÇ alanlarında Kaçak Saray’ın yapılmasını engelleyen bir önceki kararın iptal edilmesinden sonra doğal ve SİT alanlarında resmi kurum yapmanın önünü açmak için 1700 sayılı ilke kararı çıkartılmıştı. Mimarlar Odası bu ilke kararına yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı. Yürütmeyi durdurma reddedilince dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kaçak Saray’ı yasallaştırmak için çıkartılan 1700 sayılı ilke kararının yürütmesini durdurdu. Karar, ilgililere ve meslek örgütlerine tebliğ edildi. Bu karara göre AOÇ gibi doğal ve tarihi SİT alanlarında 'zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları' ibarelerine yüksek karar organı izin vermedi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.
"KAÇAK SARAY OLARAK ANILMAYA DEVAM EDECEK"
- Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 330 hukuksal süreci var, bu da talanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da iktidar yargı kararlarına itiraz ederek ilke kararlarını da değiştirerek Kaçak Sarayı yasallaştırmaya çalışıyor. Kaçak Saray AOÇ alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışına vasiyetine aykırı şekilde inşa edildi hiçbir zaman meşrulaştırılamayacak, uluslararası ortamlarda ve ülkemizde Kaçak Saray olarak anılmaya devam edecek Saray Kaçak, Kral Çıplak mücadele devam ediyor.
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