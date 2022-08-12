Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet dolu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:08
Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular
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Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki yazlık bölgede meydana gelen olayda sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu. 

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan görüntülerde, daracık sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 DZS 384 plakalı bir otomobil, o sırada sokakta oyun oynayan çocukları umursamadan geçmeye çalışıyor. Aracı son anda fark eden 2 çocuktan biri duvara yapışarak kıl payı kurtulurken, diğer bir çocuk ise topun peşinden koşarken bir anlık aracı görüp geri kaçmasıyla faciadan kıl payı kurtulduğu gözlendi. 

JANDARMA YAKALADI 

Olayın ihbarı üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden şahsın aracını durdurarak E.Y. isimli şahsı yakaladı. 

Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 


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