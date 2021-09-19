Darbedilen Doktor Baki Ünlü: Tutuklanmasına çok sevindim, en ağır cezayı almasını istiyorum

Karakaya, “Kendisi bu nöbet esnasında hiçbir şekilde onaylamadığımız, hiçbir şekilde kabul edemediğimiz bir olayla karşı karşıya geldi. Çok üzgünüz. Doktor Baki Bey'in eşi hemşire, 2 çocuğu tıp fakültesinde öğrenci. Tam bir sağlıkçı ailesi. Aile nefer olarak sağlığa hizmet ediyor, etmek istiyor ama kendini bilmeyen vatandaşımız bizim sağlık personelimize sözlü ve fiziksel olarak şiddette bulundu. Bunu Sağlık Müdürlüğü olarak kınıyoruz. En baştan beri bu konuyu takip eden sayın valimize ve sayın başsavcımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir saat önce kişinin tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle kötü, tatsız, istediğimiz bir ziyarete gelmeyiz, istemediğimiz bir olayla karşılaşmayız. Doktor Baki Bey ve ailesine tüm sağlık camiasına geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.