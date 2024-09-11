Darbedilen öğretmen şikayetinden vazgeçti: Biri boksör 2 kardeş serbest bırakıldı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:33

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:46

Mazıdağı ilçesindeki Hediye Alay Aktaş Anaokulu’na gelen biri boksör 2 kardeş, 9 Eylül’de nöbetçi öğretmen Yusuf E.’den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi.

Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin’ diye cevap verince, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü.

Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri pantolonundaki kemeri çıkartarak kemerle vurmaya başladı.

Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darbedilen öğretmen çağırılan sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından tarafların ailelerinin araya girmesiyle öğretmen Yusuf E., şikayetini geri çekti. 2 kardeş, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.