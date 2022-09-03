Darbedilip hastane önüne bırakılmıştı: Hüseyin'in ölümünde yeni gelişme

03 Eylül 2022 Cumartesi, 17:40

Sincan ilçesinde yaşayan Hüseyin Çevik, çarşamba günü, 5 gündür dışarı çıkmadığı Ankara Caddesi'ndeki evinden kız arkadaşının 5 akrabası tarafından zorla alındı. S.E., A.K., Y.K., E.K. ve D.E., Çevik'i minibüse bindirerek, kaçırdı.

KURTARILAMAMIŞTI

Çevik'in ailesi de polise haber verdi. Polis ekipleri, bir süre sonra Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne ağır yaralı bırakılan kişinin, Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, kar maskeleri takarak minibüsle Çevik'i hastaneye bıraktıklarını tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Minibüsü Fatih Mahallesi'nde terk edilmiş bulan ekipler, yapılan incelemede, Çevik'i darp sırasında kullanılan demir çubuk ve balyoz buldu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.E., A.K., Y.K., E.K. ve D.E., adliyeye sevk edildi. S.E., A.K. ve Y.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.K. ve D.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.