Darbetti ardından şikâyetçi oldu! Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık'a saldıran şüphelinin savunması pes dedirtti!

20 Aralık 2022 Salı, 09:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K.'nin Emniyet ve sorgu hâkimliğindeki ifadesine ulaşıldı.

Arkadaşı Erdinç Ö., Dilara Ü.. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö.'nün ayağına basıldığını ifade etti.

Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

(Mehmet Dudarık)

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hâkim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu.

Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K., olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.