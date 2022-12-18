Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a saldırıda yeni gelişme: 'Durumu iyiye gidiyor'

18 Aralık 2022 Pazar, 13:43

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık’ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O. ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık’a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

“MEHMET MS HASTASI”

Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık’ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, “Tanımadığı bir şahıs Mehmet’in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet’in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, ‘niye ayağıma basıyorsun’ diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, ‘özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da’ diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil” dedi.

Usta, Mehmet’in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.’nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, “Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet’in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hâlâ şoktayız” diye konuştu.

"İYİYE GİDİYOR DURUMU"

Öte yandan Piiz grubu bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mehmet 'in bilinci açık şu an, gün geçtikçe daha iyiye gidiyor durumu. Bilgi edindikçe sizinle paylaşacağız. Bütün iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederiz" denildi.