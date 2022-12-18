Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a saldırıda yeni gelişme: 'Durumu iyiye gidiyor'
Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, iddiaya göre "Ayağıma bastın" diyerek başlayan tartışmada tanımadığı kişinin saldırısına uğramıştı. Piiz grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın bilincinin açıldığı ve durumunun daha iyiye gittiği belirtildi.
Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık’ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O. ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık’a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.
“MEHMET MS HASTASI”
Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık’ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, “Tanımadığı bir şahıs Mehmet’in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet’in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, ‘niye ayağıma basıyorsun’ diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, ‘özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da’ diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil” dedi.
Usta, Mehmet’in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.’nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, “Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet’in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hâlâ şoktayız” diye konuştu.
"İYİYE GİDİYOR DURUMU"
Öte yandan Piiz grubu bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mehmet 'in bilinci açık şu an, gün geçtikçe daha iyiye gidiyor durumu. Bilgi edindikçe sizinle paylaşacağız. Bütün iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederiz" denildi.
Mehmet 'in bilinci açık şu an, gün geçtikçe daha iyiye gidiyor durumu. Bilgi edindikçe sizinle paylaşacağız. Bütün iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederiz ¦?— Piiz (@piizonline) December 18, 2022
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- Ege Denizi'nde korkutan depremler!
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı