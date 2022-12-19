Saldırıya uğramıştı... Piiz grubunun üyesi Mehmet Dudarık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Ankara’da arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla saldırıya uğrayan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren müzisyen Mehmet Dudarık’ın son durumu açıklandı.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında konser veren müzik grubunun bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen ve ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmıştı.
"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"
Dün akşam saatlerinde Ankara’dan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Dudarık’ın durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dudarık’ın durumuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Sungur, “Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi’nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır” dedi.
(Piiz grubunun bateristi Mehmet Dudarık)
SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli B.B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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