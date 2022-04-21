Darp ve tehdit eden Hicabi Eker görevde kaldı, eski eşi Özgün Narin Şenatak sürgün edildi

21 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde voleybol antrenörü olarak görev yapan Özgün Narin Şenatak, aynı kurumda vasıfsız işçi olarak çalışan Hicabi Eker’den boşandıktan sonra çocuklarının velayeti konusunda uzlaşamadı ve davalık oldu. Dava süreci devam ederken Şenatak, eski eşi Eker’in fiziksel şiddetine maruz kaldı.

Şenatak, savcılığa suç duyurusunda bulundu fakat dava aşamasında uzlaşarak şikâyetinden vazgeçti. Ancak Eker’in, Şenatak’a karşı sözlü şiddeti ve psikolojik baskıları devam etti. Şenatak, işyerinde maruz kaldığı tehdit, aşağılama ve baskılarla ilgili iki kez savcılığa suç duyurusunda bulundu ve üst amirlerine de dilekçeyle başvurarak Eker’den şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Eker de hem Şenatak hakkında hem de velayet davasında Şenatak lehine tanıklık eden memur Mehmet Özen hakkında amirlerine şikâyet dilekçesi verdi.

ŞİKÂYETLER DİKKATE ALINMADI

Kurum içinde yapılan incelemelerde Özgün Narin Şenatak ve Mehmet Özen hakkında herhangi bir suç bulunamadı. Tarsus Kaymakamlığı ise Şenatak’ın eski eşi tarafından tehdit ve baskıya uğradığı şikâyetlerini dikkate almadı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ise Hicabi Eker’in görev yerinde kalmasına, şiddete uğradığını bildiren antrenör Özgün Narin Şenatak’ın ise 80 kilometre uzaktaki Toroslar ilçesine gönderilmesi yönünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne görüş bildirdi.

5. KEZ YER DEĞİŞİMİ

Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde memur olarak çalışan ve daha önce dört kez sürgün edilip mahkeme kararıyla görevine dönen Mehmet Özen adlı memur ise Eker’in dilekçesiyle beşinci kez sürgün edildi. Yeni görev yeri Tarsus’tan 250 kilometre uzaklıktaki Anamur oldu.

TEHDİT DE ETMİŞ

Mehmet Özen’in Özgün Narin Şenatak ve eski eşi Hicabi Eker arasında işyerinde yaşanan tartışmalara tanık olduğu, velayet davasına şahit olarak yazılması üzerine gördüklerini mahkemede anlattığı, bunun üzerine Eker’in “Karımla bir daha konuşmayacaksın. Ona yaklaşmayacaksın. Bu şekilde devam edersen sana gösteririm” diye tehdit ettiği de dilekçeye yansıdı. Özen, hiçbir uyarı ya da kınama cezası olmamasına karşın Anamur’a sürüldüğünü dava dilekçesinde dile getirdi.