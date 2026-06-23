Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki birimlerde görevlendirilmek üzere yapılacak 124 sürekli işçi alımı için başvuru süreci adayların gündeminde yer alıyor. Binlerce kişi, alım kapsamında açıklanacak kadro dağılımı, başvuru şartları ve Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, darphane işçi alımı başvuruları başladı mı? Darphane işçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün sürekli işçi alımı için başvuru süreci Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak süreçte yapabilecek ve işlemlerini 26 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde sürekli işçi olarak görev almak isteyen adayların belirli genel şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru yapacak adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevi yerine getirmeye engel bir sağlık sorunu taşımamak ve askerlikle ilişiği bulunmamak gibi kriterler aranıyor.

Ayrıca adayların başvurdukları pozisyon için belirtilen eğitim, mezuniyet ve mesleki yeterlilik şartlarını karşılaması, daha önce herhangi bir kamu kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olması ve kurumun vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

Pozisyona göre değişiklik gösterebilecek sertifika, mesleki yeterlilik belgesi veya özel eğitim şartları bulunabileceği için adayların başvuru öncesinde Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan detaylarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI KADROLARI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 124 sürekli işçi alımı kapsamında kadrolar, KPSS puan şartı aranan pozisyonlar ve kura yöntemiyle belirlenecek pozisyonlar olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilecek.

KPSS Şartı Aranan Kadrolar

Belirlenen taban puanı sağlayan adaylar arasından seçim yapılacak kadrolar şu şekilde:

Mühendis

Kimya Teknikeri

Kura Yöntemiyle Alım Yapılacak Kadrolar

Başvurular arasından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek pozisyonlar ise şöyle:

Matbaacı ve Matbaa İşçisi

Silahlı Güvenlik Görevlisi

Elektrik-Elektronik Teknisyeni

Grafiker

Büro Yönetimi Elemanı

Kaynak Operatörü

Makine Bakım ve Onarımcısı

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Mücevher ve Kıymetli Metal İşçisi

Aşçı Yardımcısı (Engelli Kontenjanı)

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Yaralanan - TMY Kontenjanı)

En Fazla Kontenjan Hangi Kadrolara Ayrıldı?

Toplam 124 kişilik alımda en yüksek kontenjan, Darphane’nin temel çalışma alanları olan matbaa ve güvenlik birimlerine verildi. Kontenjan dağılımında öne çıkan kadrolar şu şekilde:

Matbaacı: 50 kişi

Matbaa İşçisi: 30 kişi

Silahlı Güvenlik Görevlisi: 20 kişi

Temizlik Görevlisi: 8 kişi

Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 4 kişi

Kimya Teknikeri: 3 kişi

Grafiker: 2 kişi

Diğer meslek gruplarında ise birer kişilik kontenjan bulunuyor.