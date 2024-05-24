Darüşşafaka Cemiyeti liderliğini sürdürdü

Yayınlanma: 24.05.2024 - 18:14

Güncelleme: 24.05.2024 - 18:14

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla sürdürdüğü çalışmalarını kapsayan 2023 yılı Entegre Raporu’nu yayımladı.

161 yıllık tarihiyle kurulduğu günden beri bağışçılarının destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında bireysel ve kurumsal bağışlarda artış sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kurumsal derecelendirme notunu da her yıl yükseltmeye devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında 9.80’e çıkarttığı kurumsal derecelendirme notuyla sivil toplum kurumları arasında liderliğini sürdürdü.

2023 yılında yayımladığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na (SKA) katkılarının ölçülmesi konusunda önemli adımlar atan Cemiyet, çevresel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerine sağladığı uyumu da kamuoyu ile paylaştı.

“İNSANA YAPILAN YATIRIMI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEMEL TAŞI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Darüşşafaka Cemiyetinin, 161 yıllık köklü geçmişine yaraşır bir şekilde, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cemiyetin odağında sürdürülebilirliğin olduğuna dikkat çekti.

Başkan Güleç, “İnsana yapılan yatırımı, sürdürülebilirliğin temel taşı olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımıza yapılan yatırım, toplumumuzu ortak bir amaç etrafında birleştiren bir kuvvet. Bu yıl, entegre raporumuzu ve sürdürülebilirlik etki raporumuzu aynı anda yayımlayarak, taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı somut bir şekilde gösterdik. Bu raporlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na uygun olarak hazırlandı ve tüm izlerimizi ve verilerimizi gruplayarak, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirliğe olan derin bağlılığını ortaya koydu. Aynı zamanda, kurum olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyor, her bir paydaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalar geliştirerek, onların 'en iyi' versiyonlarını gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“BAĞIŞÇILARIMIZIN KATKILARININ NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ AÇIKÇA GÖREBİLMELERİNİ SAĞLIYORUZ”

Entegre Raporun, Darüşşafaka'nın Türkiye'deki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olarak 1863 yılından bu yana ve 'kamu yararına dernek' statüsüyle 1940 yılından beri sürdürdüğü çalışmaların bir özeti niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Oğuz Güleç, “Özellikle bu yıl, bireysel ve kurumsal bağışlarda yaşanan artışlar, toplumun bizlere olan güveninin ve desteğinin somut bir göstergesi oldu. Bu destek, bizlere, daha fazla çocuğa ulaşma ve onları geleceğe hazırlama konusunda büyük bir motivasyon sağladı. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırladığımız entegre raporumuz, faaliyetlerimizi ve finansal sağlamlığımızı şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sayede bağışçılarımızın, katkılarının nasıl değerlendirildiğini açıkça görebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

“EĞİTİM BİZDEN, YUVA SİZDEN”

Darüşşafaka Cemiyetinin 2024 yılı hedefinin Yeni Kampüs Projesi olduğuna dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bu yılki en büyük projemiz, geleceği şekillendirmek adına yepyeni bir kampüs inşa etmek. Bu kampüs, çocuklarımıza modern eğitim olanaklarından, spor tesislerine, sosyal alanlardan bilimsel çalışmalara kadar her alanda katkı sağlayacak. Ekolojik ve çevre dostu bir yapıda, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak inşa edileceği bu yeni yuva, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirlik hedefleriyle tam bir uyum içinde olacak. Bağışçılarımızın bu süreçteki destekleri, bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde can damarı olacak. Projemiz, Darüşşafaka'nın sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da öncüsü olmasını sağlayacak. Çağın ötesinde bir kuruluş olarak, sizleri de Darüşşafaka'nın bu yeni yuvasını birlikte inşa etmeye davet ediyorum. ‘Eğitim bizden, yuva sizden!’ olsun” diye konuştu.