Datça açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içinde 35 kaçak göçmen tespit edildi.

Datça açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:06

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen yakalandı.


Etiketler: #kaçak göçmen #kaçak #Datça

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