Datça açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:06

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:06

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen yakalandı.