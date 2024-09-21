Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda giren 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 09:34

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, 29 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.


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