Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda giren 29 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, 29 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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