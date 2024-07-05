Datça açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 9'u çocuk 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:00
Datça açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.05'te Datça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım çağrısı istemesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 9'u çocuk 44 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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