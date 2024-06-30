Muğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:09
Muğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgeye, bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından karada 3'ü çocuk, 21 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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