Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:23
Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.


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