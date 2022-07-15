Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz’da yangın çıkmıştı. 300 hektarı ormanlık, 400 hektarı da tarım arazisi olan toplam 700 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Datça'da 13 Temmuz'da çıkan yangının kaynağının elektrik trafosu olduğuna işaret etmişti.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı.
Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek.
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