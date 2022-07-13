Datça'nın ardından Çeşme'de de yangın çıktı!
Muğla'nın Datça ilçesindeki yangının ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, " Gene yanıyoruz. Rüzgar çok" açıklamasında bulundu.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.
Oran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda," Gene yanıyoruz. Rüzgar çok..." ifadelerini kullandı.
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