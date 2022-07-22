Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı
Bursa’da aralarında bir dava nedeniyle düşmanlık bulunan muhtar Ruhan Görgün’ü (64) silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’ndeki Tarihi Namazgah Parkı’nda meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgün’e davayı geri çekmesini söyledi. Görgün'ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camii’ne giderek cemaate muhtar Ruhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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