Davutoğlu'ndan PCR testi tepkisi: 84 milyonun aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PCR testi zorunluluğunun önce kaldırılıp bir sonra yeniden getirilmesine işaret ederek, ”Ali yazar, Veli bozar. PCR testi zorunluluğunu dün yayınladıkları genelgeyle kaldırdılar, bugün uçak seyahatleri için yeniden getirdiler. Hesapsız, plansız iş yapıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. 84 milyonun aklıyla ve sağlıyla dalga mı geçiyorsunuz?” dedi.

Ali yazar, Veli bozar.



PCR testi zorunluluğunu dün yayınladıkları genelgeyle kaldırdılar, bugün uçak seyahatleri için yeniden getirdiler. Hesapsız, plansız iş yapıyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.



84 milyonun aklıyla ve sağlıyla dalga mı geçiyorsunuz? — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 16, 2022

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulamasına devam edileceği belirtildi.