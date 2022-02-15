Dayakçı öğretmenin cezası belli oldu

15 Şubat 2022 Salı, 14:35

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin, "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM’E MEMUR OLARAK ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından idari soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya yakalandığı koronavirüs nedeniyle katılamayan Ali Rıza Y., bugün yapılan 2'nci duruşmada hazır bulundu.

'HAKKIMDA DEDİKODU YAPIYORDU'

Bir çocuk babası ve 7 bin 800 lira geliri olduğunu belirten Ali Rıza Y., öğrencisi T.K.'nin hakkında dedikodu yaptığını öne sürerek, "Hakkımda ileri geri dedikodular yayılmıştı. Dosyada tanık olarak dinlenildiği Gülcan Ünlü öğretmenimize, benim hakkımda mağdur T.K. dedikodu yapmaktadır. O da kendisinin T.K.'ye karşı tedbirli davranacağını söyledi. Olaydan bir hafta öncesinde T.K. ile konuştum. 'Benim hakkımda dedikodu yapıyormuşsun, sınıfta sigara içtiğimi, küfrettiğim konusunda dedikodu yapıyormuşsun' dedim. Kendisini uyardım, telkin ettim. Hiç kimseye karşı küfretmedim" dedi.

'NORMALDE BİR TANE VURACAKTIM'

Ali Rıza Y., olay günü yaşananları da şöyle anlattı:

"Olay tarihinde okulumuz öğretmenlerinden Gülcan Ünlü, mağdur T.K.'nin sınıfında derse girmiş. ‘Öğretmenimiz Ali Rıza hakkında ileri geri konuşmayın' diye çocuklara telkinde bulunmuş. Daha sonra sınıftaki tüm öğrenciler, benim hakkımda ile ileri geri konuşan, küfredenin T.K. olduğunu söylemiş. Bunun üzerine T.K. sinirlenerek Gülcan Ünlü öğretmene 'O aptalın teki, Ali Rıza deli' demiş. Bu sözleri bana ileten 5/B sınıfından bir öğrenci ve bütün sınıf da şahittir. Ben de sinirlenerek T.K.'yi dışarı çıkardım. Kendisini hiçbir soru sormadan vurmaya başladım. Normalde bir tane vuracaktım. T.K. bağırınca, bütün okulu ve koridoru ayağa kaldırdı. Ben de kendisinin oyun oynadığını düşünerek sinirlendim ve daha çok dövmeye başladım. Daha sonra yanıma gelen Gülcan Hoca 'Bu çocuk bana her gün küfrediyor. Ben bir şey yapmıyorum. Sen niye sinirleniyorsun?' dedi. Öyle söyleyince vurmaya devam ettim. Burnundan kan geldi."

KANLI ÜNİFORMAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

T.K.'nin burnundan kan gelmesi ile öğrencinin üzerindeki üniformayı değiştirdiklerini belirten Ali Rıza Y. "Okul müdürlüğü yerdeki kanları silerek, görüntüyü vermemiştir. Dosyadaki delilleri karartmıştır. Burnu kanaması nedeniyle T.K.'nin üzerindeki forma kan içinde kalınca okul müdürü Ramazan Duman, bana 'Git acilen forma al, bu kanlı formanın da hemen icabına bak' dedi. Ben de gidip forma alıp, çocuğun üzerine giydirdim. Kanlı formasını da poşete koyup, dolabıma koydum" diye konuştu.

Okul müdürünün dolabındaki kanlı üniformayı aldığını da öne süren Ali Rıza Y., "Daha sonra okul müdürü formayı gece vakti dolabımdan almış. Dolabım kilitli değildir. Ayrıca hiçbir öğretmen dolabı da kilitli değildir. Bu olaydan sonra hiçbir şekilde okula uğramadım. Çünkü benim görevlendirmem halk eğitim merkezine yapılmıştı. Ben de bunun üzerine halk eğitim merkezine gittim. Ben de bu nedenle okulda bulunan dolabın üzerinde herhangi bir hakimiyetim kalmamıştır. Üniformada okul müdürlüğü tarafından alınmıştır. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

CEZAYI ÖNCE ARTIRDI SONRA İNDİRDİ

Mahkeme heyeti Ali Rıza Y.'ye önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek cezayı 12 aya çıkardı. Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp 10 aya düşürüp, hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Heyet ayrıca okul müdürü Ramazan Duman hakkında 'suç delillerini gizleme, yok etme ve karartma' suçundan Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağına karar verdi.

AİLE AVUKATI KARAR İTİRAZ EDECEK

Duruşmanın ardından şikayetçi ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Sanık hakkında 10 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelenmiş oldu. Bu karara, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi yoluyla itiraz edeceğiz. İtirazlarımızın sonucu bekleyeceğiz. Mahkeme, alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza verdi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunacağız. Ve kararı hep birlikte göreceğiz" dedi.