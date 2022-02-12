Öğretmen atamalarında büyük 'hata'

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 3 Aralık 2021’de gerçekleştirilen engelli öğretmen atamalarında, formasyon eğitimi almayan kişilerin atamalarının yapıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye gelen yanıtta atama ların “sehven” girilen kayıtlar yüzünden olduğu savunuldu.

Yaşar, MEB’in formasyonsuz öğretmen atamasını kabul ettiğini belirterek, “Cevapta, ‘pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için söz konusu sisteme “sehven” girilen kayıtlar, bu durumda bulunan adayların başvurularının birinci öncelikli olarak değerlendirilmesine ve atama işlemlerinin “hatalı” yapılmasına sebebiyet verilmiştir’ denilmiş, sorduğumuz soruların çoğu cevapsız kalmıştır. Bu şekilde kaç kişinin atamasının yanlışlıkla yapıldığı, bu hatanın takibinin nasıl yapıldığı ve yapılan hataların ne kadarının sonuçlandırıldığı, hatalı işlem yapanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ise cevaplandırılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Yaşar, açığa kavuşmamış konuların ü zerine gideceğini söyleyerek, “Engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık uygulanması ve hepsinin atanması gerekirken yaşadıkları bu mağduriyetin sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna bildiririm” diye konuştu.



