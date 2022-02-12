Öğretmen atamalarında büyük 'hata'
Milli Eğitim Bakanlığı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın, engelli öğretmen atamalarında pedagojik formasyonu olmayan adayların da atanıp atanmadığı sorusuna yanıt verdi. Bakanlık, atamalarda hata yapıldığını ve bu hatanın “sehven” girilen kayıtlar yüzünden olduğu ifade etti.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 3 Aralık 2021’de gerçekleştirilen engelli öğretmen atamalarında, formasyon eğitimi almayan kişilerin atamalarının yapıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye gelen yanıtta atama ların “sehven” girilen kayıtlar yüzünden olduğu savunuldu.
Yaşar, MEB’in formasyonsuz öğretmen atamasını kabul ettiğini belirterek, “Cevapta, ‘pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için söz konusu sisteme “sehven” girilen kayıtlar, bu durumda bulunan adayların başvurularının birinci öncelikli olarak değerlendirilmesine ve atama işlemlerinin “hatalı” yapılmasına sebebiyet verilmiştir’ denilmiş, sorduğumuz soruların çoğu cevapsız kalmıştır. Bu şekilde kaç kişinin atamasının yanlışlıkla yapıldığı, bu hatanın takibinin nasıl yapıldığı ve yapılan hataların ne kadarının sonuçlandırıldığı, hatalı işlem yapanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ise cevaplandırılmamıştır” ifadelerini kullandı.
Yaşar, açığa kavuşmamış konuların ü zerine gideceğini söyleyerek, “Engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık uygulanması ve hepsinin atanması gerekirken yaşadıkları bu mağduriyetin sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna bildiririm” diye konuştu.
İlgili Haberler
- İYİ Parti’li Yaşar: MEB engelli öğretmen atamalarında hata yaptığını kabul etti
- Meral Akşener’den iktidara ‘atama’ tepkisi
- Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Onlara verelim bu parayı, iki gün geçinebilirler mi?'
- SMA’a hastalarına müjde algısı
- Milyarlarca bütçe yetmedi
- Bilim Kurulu hâlâ toplanmadı
- Bakanlıktan dikkat çeken mermer ocağı kararı
- Elon Musk açıkladı: 'Gerçek olduğuna inanmak zor'
- Kask takmayan motosikletliden acı haber
- Kaybolmuştu, cansız bedeni kuyuda bulundu
- ABD ile Ukrayna arasında dikkat çeken görüşme
- Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu