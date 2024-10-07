Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Eskişehir’de dayı ile yeğeni arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.
Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde 23.30 sularında, R.S. ile yeğeni Ç.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.S., yeğeni Ç.K.’yi göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dayısı tarafından bıçaklanan Ç.K., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden aracıyla kaçan R.S., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dayısı tarafından bıçaklanarak tedavi altına alınan Ç.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #112 Acil #eskişehir
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Alman basınından Türkiye iddiası
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!
- Beyrut ve Hayfa'da dumanlar yükseldi
- Mazhar Alanson'un kızı son yolculuğuna uğurlandı