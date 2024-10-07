Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Eskişehir’de dayı ile yeğeni arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:12

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde 23.30 sularında, R.S. ile yeğeni Ç.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.S., yeğeni Ç.K.’yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dayısı tarafından bıçaklanan Ç.K., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden aracıyla kaçan R.S., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dayısı tarafından bıçaklanarak tedavi altına alınan Ç.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #eskişehir

İlgili Haberler

MasterChef Balaban köftesi nasıl yapılır? Eskişehir mutfağının sevilen lezzeti Balaban köftesi tarifi...

MasterChef Balaban köftesi nasıl yapılır? Eskişehir mutfağının sevilen lezzeti Balaban köftesi tarifi...
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Ekim Cuma günü Eskişehir'de gerçekleşen ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Ekim Cuma günü Eskişehir'de gerçekleşen ödül oyununu hangi takım kazandı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler