DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'dan Özgür Özel ve ünlülere suç duyurusu!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 04.04.2025 - 13:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve ünlü isimlerden oluşan 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını üstlenen DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımının ardından büyük bir eleştiriyle karşılaştı.

Şirket, Muse, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimlerin yanı sıra Justin Timberlake’i de Türkiye'ye getirmeyi planlıyordu. Ancak, Muse ve Ane Brun konserleri iptal edildi. Muse grubu tarafından yapılan açıklamada, konserin 2026 yılına ertelendiği duyuruldu.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdülkadir Özkan’ın yaptığı paylaşım nedeniyle büyük pişmanlık duyduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL VE ÜNLÜ İSİMLERE SUÇ DUYURUSU

Sabah’ın haberine göre, Abdulkadir Özkan, konser iptalleri sonrasında milyonlarca dolar zarara uğradığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Özkan, CHP’nin boykot listesinde yer alan ve konserlerin iptali için paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz, Fatih Altaylı ve 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bilinçli olarak hedef alındığını ve asılsız ithamlarla karalamaya uğradığını ifade etti.