DBP Parti Meclis üyesi tutuklandı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:30

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:30

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi İzzet K.’nin evine operasyon düzenlenmiş ve İzzet K., gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti.

Adıyaman’da 2023 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olan ve şu an DBP Parti Meclisi üyesi olan İzzet K., ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.