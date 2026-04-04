Debisi artan Meriç ve Tunca nehirleri için 'sarı alarm'

Bulgaristan'da son günlerdeki yağışların ardından Edirne'deki nehirlerin debileri artmaya başladı. Meriç Nehri'nin debisi saat 14.00'te yapılan ölçümde 802 metreküp/saniyeye ulaşınca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.

Tunca Nehri için dün verilen 'turuncu alarm' seviyesi de bugün sarıya düşürüldü. Tunca'nın debisi bugün saat 14.00 itibarıyla 113 metreküp/saniye olarak ölçülürken; nehrin geçtiği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde taşkın riski bulunuyor.

Dün girişlerin kapatıldığı Sarayiçi'ne, bugün de giriş yasağı sürüyor. Sarayiçi'nin köprüler kesiminde polis ekipleri önlem aldı; yetkililer, her iki nehirdeki hareketliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK

Öte yandan Edirne kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.