Dede tüfekle vurulmuştu: Gençlerin 'kız' kavgasında 4 tutuklama
Aksaray’da aynı kız ile arkadaşlık etmek isteyen ve dedenin tüfekle vurulduğu kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak’ta 12 Aralık gecesi, aynı kızı sevdiklerini iddia eden K.U. (18) ve N.B. (17) telefon görüşmesinde sözlü olarak tartıştı. İki genç de birbirinden kızın peşini bırakması talebinde bulundu.
Telefondaki tartışma tehdit ve hakarete dönüşünce K.U. yanına 5 arkadaşını alarak 2 ayrı araçla N.B.’nin evinin önüne gitti.
AYIRMAK İÇİN MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ, VURULDU
Burada N.B. ile tartışmasını sürdüren gençler birbirine girerek kavga etmeye başlayınca, o sırada araçla eve gelen N.B.’nin dedesi M.D. (56) kavga eden gençleri görünce ayırmak için müdahale etti.
Kavgada hızını alamayan K.U. ise yanında getirdiği tüfeği araçtan alarak önce dede M.D.’nin geldiği 68 ACT 044 plakalı araca, sonra da olaya müdahale eden dedeye ateş açtı. Ateş açma sonucu dede vurularak ağır yaralanırken, araçta zarar oluştu.
Olayın ardından K.U. ve yanında getirdiği Y.E. (19), A.I. (19), K.P. (20), B.T. (19) ve Y.K. (19) isimli 5 arkadaşı polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.
4 TUTUKLAMA
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.U., Y.K., B.T. ve Y.E. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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