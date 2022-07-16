Dede ve torunu evlerinde öldürüldü!

Erzurum'un Tekman ilçesinde İsmail Erata (81) ve torunu Ecrin Erata (7) evlerine açılan ateşte yaşamını yitirdi, akrabaları Kamuran Erata (32) ise yaralandı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:57
Dede ve torunu evlerinde öldürüldü!
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Tekman ilçesine 11 kilometre mesafedeki Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde, 16 Temmuz saat 08.30 sıralarında aralarında husumet olan Taşoğlu ve Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı. Olayın ardından Tahir Taşoğlu, silahla Erata ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı.

KURTARILAMADILAR

Saldırıda İsmail Erata ile torunu Ecrin Erata hayatını kaybederken, Kamuran Erata ise ağır yaralandı. Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.


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