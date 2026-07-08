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Dedesinin kucağından düşen çocuk traktörün altında can verdi

Dedesinin kucağından düşen çocuk traktörün altında can verdi

8.07.2026 14:36:00
Güncellenme:
DHA
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Dedesinin kucağından düşen çocuk traktörün altında can verdi

Tokat'ta sürücü koltuğundaki dedesinin kucağından düşüp, traktörün altında kalan 5 yaşındaki Abdullah Şahin, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Merkeze bağlı Çördük köyü mevkiinde saat 09.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Hamdi Şahin (58), iddiaya göre torunu Abdullah Şahin'i (5) kucağına alarak 24 AE 795 plakalı traktörünü kullanmaya başladı. Bu sırada traktörde dengesini kaybeden Hamdi Şahin, torunu ile birlikte araçtan düştü.

Traktörün üzerinden geçtiği Abdullah Şahin, yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah Şahin, kurtarılamadı.

Abdullah Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #tokat #traktör

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