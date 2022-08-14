Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Utku öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi. Dede Salih Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Dedesi Salih Y'nin kullandığı 16 ZA 263 plakalı traktörle bahçeye giden Utku S., Kırsal Akharem Mahallesi'ne geldikleri sırada dengesini kaybederek araçtan düştü. Traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Otomobille Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşı döktü.
DEDE GÖZALTINDA
Dede Salih Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan küçük çocuğun geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.
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