Cumhuriyet Gazetesi Logo
Değeri 3 milyar 25 milyon TL... İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton uyuşturucu yakalandı

Değeri 3 milyar 25 milyon TL... İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton uyuşturucu yakalandı

18.06.2026 09:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Değeri 3 milyar 25 milyon TL... İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda toplam değeri 3 milyar 25 milyon TL olan, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere hangara alındı.

Ekipler tarafından yapılan aramada, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

3 milyar 25 milyon TL değerindeki uyuşturucu imha edildi. Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Ticaret Bakanlığı #İpsala

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de operasyon: 90 kilogram uyuşturucu yakalandı, 3 gözaltı
Küçükçekmece'de operasyon: 90 kilogram uyuşturucu yakalandı, 3 gözaltı Küçükçekmece’de polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı
Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Diyarbakır’ın UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturucu operasyonu: 12 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır’ın UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturucu operasyonu: 12 bin kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır’daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri’nde hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi.