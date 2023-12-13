Değişiklik için başvurmuştu: Ogün Samast'ın istediği isim belli oldu

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:42

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast (33), 19 Ocak 2007’de işlediği bu cinayetten dolayı 16 yıl 10 ay hapiste kalıp cezasının kanuni infazını tamamladıktan sonra 15 Kasım 2023’te tahliye edildi.

Kamuoyunda ağır eleştirilere yol açan bu tahliyeden sonra Samast hakkında “FETÖ adına suç işlemek” suçundan da yeni bir dava açıldı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Samast dün Akçaabat Adliyesi’ne yaptığı yeni bir başvuruyla daha gündeme geldi. Samast ilgili hukuk mahkemesine bir dilekçe verdi ve Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini söyledi.

Samast’ın dilekçesinin detaylarına ulaşıldı. Dilekçedeki detaylara göre, Samast adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini istiyor. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor:

“Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.”

‘HAKLI SEBEP’ GEREKLİ

İsim değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu’na göre açılıyor. Mahkemeler bu dava için önce ‘haklı sebep’ varlığını şart koşuyor. Kanunda bu haklı sebepler açık bir şekilde zikredilmiyor. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarını da dikkate alan mahkemeler için kişinin adının komik veya telaffuzu zor olmasının yanı sıra “ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması” da haklı bir gerekçe olarak kabul edilebiliyor.

Ayrıca “ismin tanınan bir suçluya ait olması” da mahkemelerin isim değiştirme sebebi olarak kabul ettiği gerekçelerden.