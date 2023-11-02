Dehşet dolu anlar... İETT otobüsünün önünü kesti!

Maltepe'de sinyal vermediği gerekçesi ile durakta yolcu indiren İETT otobüsünün önünü kesen otomobil sürücüsü, otobüse binerek şoföre tehdit ve hakaretler savurdu.

DHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:56
Dehşet dolu anlar... İETT otobüsünün önünü kesti!
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Muhtarlık Durağı'nda iddiaya göre, durağa yaklaşan 19F-1 sefer numaralı İETT otobüsü sinyal vermedi.

Bunun üzerine 34 RJ 2027 plakalı otomobilin sürücüsü, otobüsün önünü kesti.

Yolcuların bindiği sırada otobüse binen sürücü otobüs şoförüne hakaret edip tehditler savurdu.

Otobüsün şoför kabinindeki camları yumruklayan sürücü, daha sonra otobüsten indi.

Yaşananları İETT şoförü cep telefonu ile kaydetti.


Maltepe otobüs şoförü otobüs kavga

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