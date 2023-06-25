Dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:25

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:26

Alanya-Antalya Karayolu üzerinde, saat 08.00 civarında; içerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta buluna bariyer aracın içinden geçti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ŞOFÖR VE 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan minibüs şoförü ve 2 kişi hastaneye kaldırdı.