Ölümden döndü... Güngören'de bir çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:38

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:47

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 21.00 sıralarında yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ!

Edinilen bilgie göre, 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"

Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi."