Katliam gibi kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı!

Kayseri’de Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gidenlerin içinde bulunduğu minibüs ile TIR çarpıştı.Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:32
Katliam gibi kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı!
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Kayseri- Malatya kara yolunun 50'nci kilometresinde, Karatay mevkiiinde saat 03.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. yönetimindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki 38 GG 125 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 

BAYRAM TATİLİ İÇİN VAN'A GİDİYORLARMIŞ!

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. 


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