Dehşeti yaşattı: Yılbaşında camdan uzun namlulu silahını çıkararak böyle ateş etti
Bursa’da yılbaşında bir kişi camdan uzun namlulu silahı çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda yılbaşında bir şahıs, 2023 yılına girildiği anda evinin camından uzun namlulu silah ile havaya defalarca ateş açtı.
O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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