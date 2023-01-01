Dehşeti yaşattı: Yılbaşında camdan uzun namlulu silahını çıkararak böyle ateş etti

Bursa’da yılbaşında bir kişi camdan uzun namlulu silahı çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 13:55
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda yılbaşında bir şahıs, 2023 yılına girildiği anda evinin camından uzun namlulu silah ile havaya defalarca ateş açtı.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bursa silah ateş

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