Delice'de vahşet: Sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldürdü

Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:04

Güncelleme: 18.11.2023 - 17:19

Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (71) isimli şahıs, sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

O anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Delice Kaymakamlığınca yapılan açıklamada da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahsın gözaltına alına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "17 Kasım 2023 günü saat 14.00 sıralarında Delice İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahamızda bulunan Kocabaş köyünde sahipsiz sokak köpeğinin silahla vurularak öldürüldüğü ihbarı alınması üzerine; aynı gün yeteri kadar kuvvet ile olay yerine gidilerek yapılan araştırmalar neticesinde köpeği vuran şahsın A.B. (E-71) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs mukavemetsiz olarak yakalanmıştır. Şahıs ifadesi alınmak üzere Delice Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.