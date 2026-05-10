Cumhuriyet Gazetesi Logo
Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek?

Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek?

10.05.2026 21:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek?

Delikanlı dizisinin ne zaman final yapacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek?

Star TV ekranlarında Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan "Delikanlı" dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Star TV ekranlarının yeni dizisi "Delikanlı" 7. bölümüyle ekranlara veda edecek. 

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Fakir bir mahallede, çocukluk aşkı Hazan’la mutlu bir hayat kurmak isteyen Yusuf’un hayatı bir günde altüst olur. Kardeşi Murat’ın kumar borçları yüzünden başı belaya girerken, Hazan da onu terk ederek zengin iş insanı Sarp’la evlenir. Yıllar sonra zenginleşmiş ve güç kazanmış bir şekilde eski hayatına dönen Yusuf, Sarp’tan intikam almak için onun kardeşi Dila’yı kendine aşık etmeye çalışır. Ancak bu plan, Hazan’a olan duygularının yeniden alevlenmesiyle birlikte beklenmedik bir yöne savrulur.

DELİKANLI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Delikanlı 5. bölümünde; Yusuf’un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila’yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf’un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf’u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila’nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp’la arasında derin bir çatışmaya dönüşür.  Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp’ı da köşeye sıkıştırır. Bu süreçte Hazan’ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran’ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf’un planı dahilinde ilerlerken Hazan’ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.

 

İlgili Konular: #dizi #final #Delikanlı

İlgili Haberler

Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon’ın ölüm sebebi açıklandı
Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon’ın ölüm sebebi açıklandı "Buffy the Vampire Slayer" dizisinin unutulmaz karakteri Xander Harris’e hayat veren Nicholas Brendon, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesinin uykusunda vefat ettiğini duyurduğu ünlü oyuncunun ölüm sebebinin kalp damar rahatsızlığı olduğu açıklandı.
Dawson's Creek dizisinin ikonik evi satıldı: İşte satış fiyatı!
Dawson's Creek dizisinin ikonik evi satıldı: İşte satış fiyatı! Bir döneme damga vuran efsane gençlik dizisi "Dawson's Creek"in ikonik sahil evi, 2,7 milyon dolara el değiştirdi. Yaklaşık 145 yıldır aynı ailenin mülkiyetinde olan ve dizi tarihinde özel bir yere sahip olan yapı, 123,5 milyon TL'ye yeni sahibinin oldu.
Eski yıldızın paylaşımına yanıt verdi: Alex de Souza, Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde desteklediği ismi açıkladı
Eski yıldızın paylaşımına yanıt verdi: Alex de Souza, Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde desteklediği ismi açıkladı Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı eski futbolcu, desteklediği başkanı açıkladı.