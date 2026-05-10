Star TV ekranlarında Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan "Delikanlı" dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisi final mi yapıyor? Delikanlı dizisi ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Star TV ekranlarının yeni dizisi "Delikanlı" 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Fakir bir mahallede, çocukluk aşkı Hazan’la mutlu bir hayat kurmak isteyen Yusuf’un hayatı bir günde altüst olur. Kardeşi Murat’ın kumar borçları yüzünden başı belaya girerken, Hazan da onu terk ederek zengin iş insanı Sarp’la evlenir. Yıllar sonra zenginleşmiş ve güç kazanmış bir şekilde eski hayatına dönen Yusuf, Sarp’tan intikam almak için onun kardeşi Dila’yı kendine aşık etmeye çalışır. Ancak bu plan, Hazan’a olan duygularının yeniden alevlenmesiyle birlikte beklenmedik bir yöne savrulur.

DELİKANLI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Delikanlı 5. bölümünde; Yusuf’un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila’yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf’un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf’u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila’nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp’la arasında derin bir çatışmaya dönüşür. Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp’ı da köşeye sıkıştırır. Bu süreçte Hazan’ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran’ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf’un planı dahilinde ilerlerken Hazan’ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.