DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

Ankara’da bir kişiyi silahla yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:30
DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde çıkan tartışma sonucu M.K’nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, M.K’yi silahla vurarak olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi. 

Ardından olay anında kullandığı silahla teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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