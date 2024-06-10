DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı

Ankara'da Murat Köylü'yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39), polise teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:43
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı.

TABANCA İLE TESLİM OLDU

Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

 

 


Sırrı Sakık haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu

Ankara'da kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem

AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
Ankara'da erkek vahşeti: Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı

Ankara'da erkek vahşeti: Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler