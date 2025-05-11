DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti
DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik’in geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı.
Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak."
Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 10, 2025
Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla… pic.twitter.com/6ZjXFZYn2Z
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!
- Ölüm raporu isyan ettirdi!