DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik hayatını kaybetti
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ANKA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 00:30

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik’in geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı.

Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak."



Etiketler: #Dem Parti #mücadele #batman

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