DEM Parti'den Gezi Direnişi mesajı

31.05.2026 10:23:00
Haber Merkezi
Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan DEM Parti, "Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesini kullandı.

DEM Parti'den Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

"GEZİ'DE YAŞAMINI YİTİRENLERİ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gezi Direnişi; yaşam alanlarına, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelen milyonların eşitlik, demokrasi ve özgürlük talebinin toplumsal hafızasıdır. Bu ortak mücadeleyi kalıcı hale getirmenin yolu; gerçek bir demokrasi, adalet ve toplumsal barışın inşasından geçer. Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz."

Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi'nin 13. yılı için eylem çağrısı Gezi Direnişi'nin 13. yılı dolayısıyla yarın Taksim'de yapılacak eyleme çağrıda bulunan Taksim Dayanışması, "Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan milyonların sesidir" açıklamasında bulundu.
Gezi Direnişi 13 yaşında Gezi Direnişi'nin üzerinden 13 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilerek Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı milyonlarca kişi eylemlere katıldı.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz'dan 'Gezi' açıklaması: 'Ne olursa olsun bu karanlık gidecek' Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Gezi'nin eşitlik, özgürlük ve dayanışma umudu bu ülkenin geleceğinde yaşamayı sürdürecektir. Ne olursa olsun bu karanlık gidecek, Gezi kalacak" ifadesini kullandı.