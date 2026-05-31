DEM Parti'den Gezi Direnişi mesajı

DEM Parti'den Gezi Direnişi'nin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

"GEZİ'DE YAŞAMINI YİTİRENLERİ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gezi Direnişi; yaşam alanlarına, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelen milyonların eşitlik, demokrasi ve özgürlük talebinin toplumsal hafızasıdır. Bu ortak mücadeleyi kalıcı hale getirmenin yolu; gerçek bir demokrasi, adalet ve toplumsal barışın inşasından geçer. Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz."