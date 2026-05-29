DEM Parti Eş Başkanlarından Çorum Katliamı mesajı

29.05.2026 11:54:00
Haber Merkezi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan “Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır” derken, Tülay Hatimoğulları “Alevilere yönelen nefretin, inkârın ve cezasızlık düzeninin karşısında; hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çorum Katliamı’nın 46’ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

BAKIRHAN: "KARANLIK ZİHNİYETİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ" 

Tuncer Bakırhan, 46 yıl önce Çorum’da Alevi yurttaşlara yönelik saldırılarda onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek, olayların toplumsal hafızada “derin ve silinmez yaralar” açtığını ifade etti.

Bakırhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çorum Katliamı; halkları, inançları ve kimlikleri birbirine düşman etmeyi amaçlayan karanlık politikaların, nefret dilinin ve örgütlü kötülüğün acı bir sonucudur. Aradan geçen bunca yıla rağmen gerçek sorumluların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmamış olması ve cezasızlık anlayışının sürdürülmesi, adalet duygusunu zedelemekte ve acıları canlı tutmaktadır.

Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olarak güçlenebilmesi; halkların, inançların ve kimliklerin eşit, özgür ve güven içinde yaşayacağı kalıcı bir toplumsal barışın kurulmasıyla mümkündür. Bunun yolu ise geçmişle samimi ve cesur bir yüzleşmeden, hakikatin açığa çıkarılmasından ve adaletin eksiksiz biçimde tesis edilmesinden geçmektedir.

Çorum’da yitirdiğimiz canları saygı, özlem ve rahmetle anıyor; bu organize katliamı gerçekleştirenleri, azmettirenleri ve karanlık zihniyeti bir kez daha lanetliyoruz. Hakikat, adalet, eşit yurttaşlık ve ortak yaşam mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."

HATİMOĞULLARI: "ÇORUM KATLİAMI ADALETİ SAĞLANMAAN BÜYÜK BİR YARADIR"

Tülay Hatimoğulları da, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çorum Katliamı, bu ülkenin karanlıkta bırakılan hafızasıdır; acısı dinmeyen, adaleti sağlanmayan, hakikatiyle hâlâ yüzleşilmeyen büyük bir yaradır.

Çorum’dan Maraş’a, Sivas’tan Gazi’ye uzanan bu karanlık hafıza hâlâ canlıdır. Alevilere yönelen nefretin, inkârın ve cezasızlık düzeninin karşısında; hafızayı diri tutacak, hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum. Eşit yurttaşlık temelinde; inancımızla, kimliğimizle, farklılıklarımızla bir arada ve özgür yaşayacağımız ortak yaşamı hep birlikte var edeceğiz."

12 Eylül darbesine zemin hazırlayan Çorum katliamında 57 Alevi yurttaş öldürüldü: 45 yıldır bitmeyen korku 27 Mayıs 1980’de başlayıp 4 Temmuz 1980’e kadar devam eden ve resmi kayıtlara göre 57 Alevi yurttaşın yaşamını yitirdiği Çorum katliamının 45. yıldönümü.
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Reyhanlı Katliamı paylaşımı: 'Hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir' DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak "Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı, hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.
Katledildikten 33 yıl sonra ismi parka verildi Sivas Madımak katliamında 12 yaşında yaşamını yitiren Koray Kaya’nın ismi, Keçiören’deki bir parka verildi. Annesi Hüsne Kaya, “33 yıldır yavrularımın acısıyla yaşıyorum” dedi.