DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından DEM Parti Eş Genel Başkanlarının ziyaretine Babacan'ı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Genel Başkanımız Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmişlerdir.

''MUHALEFET BİLGİLENDİRİLMELİ''

DEM Parti heyetinin ziyaretinde 1 Ekim Süreci'nin geldiği nokta ve bundan sonraki aşamalar değerlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde kurulması muhtemel komisyon ve yapılması gereken yasama çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, sürecin hem güvenlik hem de temel hak ve özgürlükler boyutuyla ilgili bizzat iktidar partileri tarafından da muhalefetin bilgilendirilmesi gereği tarafımızca vurgulanmıştır.

Görüşmede DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Çanakcı, Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, Medeni Yılmaz ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer almıştır."