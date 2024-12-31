DEM Parti PM üyesi gözaltına alındı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 20:21

Güncelleme: 31.12.2024 - 20:21

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Gençlik Meclisi ve Parti Meclisi (PM) üyesi Rohat Güvercin’in akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.