DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 21:10

Güncelleme: 28.04.2025 - 21:10

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi, yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda "Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla 1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz" dendi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi olarak;

"Emeğin Özgürlüğü ve Demokratik Toplum İçin 1 Mayıs'a" şiarıyla 1 Mayıs deklarasyonumuzu açıkladık.



Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla

1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz.… pic.twitter.com/jRZdNUrH6B — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) April 25, 2025

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim'e işaret etti.

Yapılan paylaşımda "Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Bijî Yek Gulan!" ifadeleri kullanıldı.