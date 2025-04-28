DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı. Öte yandan DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi Taksim'i gösterdi.

DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 21:10

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi, yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda "Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla 1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz" dendi. 

Öte yandan, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim'e işaret etti. 

Yapılan paylaşımda "Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Bijî Yek Gulan!" ifadeleri kullanıldı. 


Etiketler: #Dem Parti #1 Mayıs #kadıköy #taksim

İlgili Haberler

İstanbul Barosu'ndan '1 Mayıs' kararı: Sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte Kadıköy'deki mitingde olacağız

İstanbul Barosu'ndan '1 Mayıs' kararı: Sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte Kadıköy'deki mitingde olacağız
1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı

1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı
Eskişehir'de 1 Mayıs'a çağrı: 'İnsanca yaraşır çalışma ve yaşam koşulları için...'

Eskişehir'de 1 Mayıs'a çağrı: 'İnsanca yaraşır çalışma ve yaşam koşulları için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler