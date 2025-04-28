DEM Parti'de '1 Mayıs' ayrımı
DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı. Öte yandan DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi Taksim'i gösterdi.
DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi, yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.
Yapılan çağrıda "Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla 1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz" dendi.
DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve HDK İstanbul Meclisi olarak;— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) April 25, 2025
"Emeğin Özgürlüğü ve Demokratik Toplum İçin 1 Mayıs'a" şiarıyla 1 Mayıs deklarasyonumuzu açıkladık.
Hukuksuzluklara, kayyıma ve irade gaspına karşı, 8 Mart’ın cesareti, Newroz’un coşkusuyla
1 Mayıs’ta Kadıköy'deyiz.… pic.twitter.com/jRZdNUrH6B
Öte yandan, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim'e işaret etti.
Yapılan paylaşımda "Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir! 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! Bijî Yek Gulan!" ifadeleri kullanıldı.
Demokratik toplum çağrısının ruhuyla sosyalist yaşam ısrarımız Taksim’i özgürleştirecektir!— DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi (@istanbuldemgenc) April 28, 2025
1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!
Bijî Yek Gulan! pic.twitter.com/OivBucBJA7
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